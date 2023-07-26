На 44-м километре объездной дороги, проложенной вокруг Тюмени, произошел пожар в автомобиле «Газель». В результате грузовик взорвался. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Тюмень №1».

По его данным, в результате пожара и взрыва никто не пострадал. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что горящий автомобиль стоит у обочины трассы, при этом у него открыта водительская дверь. Из-под днища грузовика горизонтально вырывается мощный факел, который перекрывает правую полосу движения.

После этого в машине прогремел взрыв, столб пламени поднялся на высоту нескольких метров, достигнув верхушки мачты освещения. Из-за пожара движение по трассе остановилось.