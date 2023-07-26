В Тюмени на 44-м километре объездной дороги в среду утром, 26 июля, загорелась грузовая «Газель». ЧП произошло на ТКАД рядом с лесами, передает «Комсомольская правда»

Согласно обнародованным кадрам, машина вспыхнула на ходу. Сразу после произошедшего службы экстренного реагирования выехали на место ЧП.

У автомобиля выгорели капот и кабина. По словам очевидцев, из машины некоторое время капало масло до ее возгорания.

Изданию стало известно, что в результате происшествия никто не пострадал.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Тюменской области заявили, что информация о пожаре на 44-м километре тюменской кольцевой автодороги поступила в 5.31. Там подчеркнули, что огнем повреждено транспортное средство на площади 8 квадратных метров.