Отвалившаяся дверь автобуса травмировала пассажирку

По его данным, инцидент произошел на улице Фадеева. У автобуса на остановке отвалилась дверь и прищемила руку женщине. На место прибыла бригада скорой помощи, которая оказала необходимую помощь пострадавшей.

Представитель перевозчика «Регион Автоцентр», работающего на 14-м маршруте в Новосибирске, уточнил изданию ngs.ru, что у двери автобуса вылетел один из шарниров. На фото с последствиями инцидента видно, что верхняя часть неисправной створки оказалась не закреплена.