В Москве столкнулись пять машин
В Москве на Новорязанском шоссе столкнулись пять автомобилей. Движение в сторону области практически парализовано. Об этом пишет пресс-служба столичного Дептранса в Telegram-канале.
«Движение в сторону области существенно затруднено», - отметили в ведомстве.
В Дептрансе пояснили, что на месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.
Ранее в Дептрансе сообщили, что на улице Грина в районе дома №20 автобус областного перевозчика столкнулся с двумя машинами.
Кроме того, на внутренней стороне 43 километра МКАД (в районе пос. Мосрентген) произошло столкновение нескольких автомобилей. Движение сразу после ДТП было затруднено, но проезжую часть оперативно освободили.
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