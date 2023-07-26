В Москве столкнулись пять машин

В Москве на Новорязанском шоссе столкнулись пять автомобилей. Движение в сторону области практически парализовано. Об этом пишет пресс-служба столичного Дептранса в Telegram-канале.

«Движение в сторону области существенно затруднено», - отметили в ведомстве.

В Дептрансе пояснили, что на месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.

Ранее в Дептрансе сообщили, что на улице Грина в районе дома №20 автобус областного перевозчика столкнулся с двумя машинами.