Массовое ДТП произошло на трассе М-8 «Холмогоры» в Ярославской области

Массовая автомобильная авария произошла под городом Переславль-Залесский Ярославской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Переславская лента новостей».

«На 124 км М-8 «Холмогоры» г.о. Переславль-Залесский произошло ДТП с участием 10 автомобилей (9 легковых и 1 грузового автомобиля), в результате ДТП пострадало 3 человека (2 женщины и мальчик 10 лет — госпитализированы) по состоянию на 12.20 движение организовано по 1-й полосе», — говорится в сообщении.