$90.05-0.0599.72+0.02

Грузовик и девять легковушек столкнулись на дороге под Переславль-Залесским

Массовая автомобильная авария произошла под городом Переславль-Залесский Ярославской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Переславская лента новостей».

Массовое ДТП произошло на трассе М-8 «Холмогоры» в Ярославской области
© Телеграм-канал PZ

«На 124 км М-8 «Холмогоры» г.о. Переславль-Залесский произошло ДТП с участием 10 автомобилей (9 легковых и 1 грузового автомобиля), в результате ДТП пострадало 3 человека (2 женщины и мальчик 10 лет — госпитализированы) по состоянию на 12.20 движение организовано по 1-й полосе», — говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Что стало причиной аварии, неизвестно.

Главное из автомира
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости