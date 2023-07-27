Три человека пострадали в массовом ДТП в Ярославской области

Десять машин столкнулись на 124 км трассы М-8 «Холмогоры» в районе Переславля-Залесского в Ярославской области. В результате аварии пострадали три человека, со ссылкой на осведомленный источник пишет телеканал 360.

По информации источника издания, в аварии участвовали девять легковушек и один грузовик. В результате пострадали две женщины и ребенок.

Очевидцы рассказали, что грузовик протаранил три машины. В обе стороны образовались пробки. Пострадавшие, в том числе и десятилетний мальчик, были госпитализированы. По состоянию на 12.20 движение организовано по одной полосе, отмечает Telegram-канал «Переславская лента новостей».

На месте работают сотрудники ГИБДД. Пока неизвестно, что послужило причиной аварии.