Три человека пострадали в массовом ДТП в Ярославской области
Десять машин столкнулись на 124 км трассы М-8 «Холмогоры» в районе Переславля-Залесского в Ярославской области. В результате аварии пострадали три человека, со ссылкой на осведомленный источник пишет телеканал 360.
По информации источника издания, в аварии участвовали девять легковушек и один грузовик. В результате пострадали две женщины и ребенок.
Очевидцы рассказали, что грузовик протаранил три машины. В обе стороны образовались пробки. Пострадавшие, в том числе и десятилетний мальчик, были госпитализированы. По состоянию на 12.20 движение организовано по одной полосе, отмечает Telegram-канал «Переславская лента новостей».
На месте работают сотрудники ГИБДД. Пока неизвестно, что послужило причиной аварии.
Ранее два человека пострадали в аварии с грузовиками под Санкт-Петербургом. Накануне на этом участке закончился ремонт дорожного покрытия — рабочие разбирали конструкции ограждений. Водитель за рулем «Тонара», груженного песком, неверно просчитал маневр и на полной скорости въехал в грузовик дорожных служб, а после в легковой автомобиль.