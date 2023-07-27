Продавец мороженого попал под мотоцикл на МКАДе

В Москве на МКАД мужчина продавал мороженое на проезжей части и попал под колеса мотоцикла. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы», который опубликовал запись происшествия.
Система видеоаналитики на магистрали обнаружила мужчину, который в нарушение ПДД ходил по проезжей части и предлагал водителям купить мороженое. Информацию передали в диспетчерскую, после чего на место выехали правоохранители.
До приезда полицейских продавец мороженого попал в ДТП. Когда мужчина выбежал к минивэну в крайнем левом ряду, его сбил мотоциклист. Сообщается, что мужчина уцелел и получил штраф, а все мороженое у него изъяли.
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