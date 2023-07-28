Мужчина в Люберцах получил 11 лет строгого режима за избиение незнакомой женщины до смерти за замечание

В Люберцах местный житель осужден за избиение незнакомой женщины до смерти, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе прокуратуры Московской области. «В суде установлено, что 30 апреля 2023 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь у подъезда многоквартирного дома в Люберцах, в ответ на замечание ранее незнакомой ему потерпевшей нанес последней удар кулаком в голову, от которого она упала на асфальт. После ударил лежавшую женщину ногой в область груди. От полученных телесных повреждений потерпевшая в этот же день скончалась в больнице», – сказали в ведомстве.