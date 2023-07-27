СМИ: Пострадавший в ДТП с участием дочери Пореченкова до сих пор не пришел в себя

Пострадавший в результате ДТП с участием дочери Михаила Пореченкова 18-летний парень до сих пор находится в коме. Об этом в четверг, 27 июля, сообщила газета «Московский комсомолец».

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По информации издания, после аварии у пострадавшего диагностировали переломы ключицы, предплечья и бедра, а также разрыв селезенки. Врачи планировали вывести пациента из комы, но отказались от процедуры из-за ее опасности. С тех пор парень не приходил в себя, пишет газета.

Авария, о которой идет речь, произошла 7 июня на западе Москвы. Дочь артиста Пореченкова Мария сбила молодого человека на скутере. В результате пострадавшего госпитализировали с переломами ключицы, предплечья и бедра, а также с серьезной травмой головы. Девушка не пострадала.

Подробнее о том, как развивались события после ДТП и что грозит дочери актера, — в материале «Вечерней Москвы».