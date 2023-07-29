Жена сбила мужа в ходе конфликта на парковке в Москве

Жена сбила мужа в ходе конфликта на парковке на севере Москвы
Женщина сбила своего супруга в результате конфликта на парковке. Об этом в субботу, 29 июля, сообщили «Известия».
Инцидент произошел на парковке жилого комплекса «Аэробус». Известно, наезд был совершен на автомобиле Lexus.
— Мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован, — рассказал собеседник издания.
Накануне на западе Москвы произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга и «Мерседеса». Авария произошла на улице Минской, дом 2г.
28 июля на севере столицы водитель каршеринга сбил курьера на велосипеде. По словам очевидцев, мужчина на велосипеде выехал на проезжую часть в неположенном месте около дома № 14, строение 2, в Бумажном проезде. Автомобилист не успел среагировать и совершил наезд на доставщика.