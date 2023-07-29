Жена сбила мужа в ходе конфликта на парковке в Москве

Женщина сбила своего супруга в результате конфликта на парковке. Об этом в субботу, 29 июля, сообщили «Известия».

© Вечерняя Москва

Инцидент произошел на парковке жилого комплекса «Аэробус». Известно, наезд был совершен на автомобиле Lexus.

— Мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован, — рассказал собеседник издания.

Накануне на западе Москвы произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга и «Мерседеса». Авария произошла на улице Минской, дом 2г.