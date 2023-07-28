"Подъем": в Волгограде священника, который устроил пьяное ДТП, отстранили от службы

Волгоградская епархия отстранила от служения священника, который в пьяном состоянии устроил массовое ДТП и попытался скрыться. Об этом сообщает издание "Подъем". В епархии заявили, что в курсе инцидента с участием иерея Сергия Акимочкина, который является заштатным священником при храме святого праведного Иоанна Кронштадтского, и проводят разбирательство. "По данному факту готовится дисциплинарное разбирательство, по итогу которого будут приняты соответствующие канонические прещения. Он отстранен от священнослужения на сегодняшний момент", - говорится в сообщении. "Где священники? Где Федор? Федор, посмотри, как твоего священника унижают. Ломайте меня! Русского священника заломили, я в ислам перехожу", - кричал задержанный. Сообщалось, что ранее он был судим по статье о причинении телесных повреждений представителю власти при исполнении им своих должностных обязанностей. До публикации пресс-релиза "Газета.Ru" связалась с храмом праведного Иоанна Кронштадского, где служит клирик. Там заявили, что комментарий по поводу ситуации можно получить "только в епархиальном управлении". В самой Волгоградской епархии "Газете.Ru" сказали, что "никаких комментариев дать не могут". В Синодальном отделе по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ "Газете.Ru" предложили дождаться публикации на сайте епархии.