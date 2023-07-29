В Башкирии в ДТП на трассе погибли два человека

Два человека погибли в ДТП на трассе в Башкирии, еще двое госпитализированы. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики в своем Telegram-канале.
"Авария произошла сегодня в полдень на 6-м км автодороги Сибай - Акъяр. По предварительным данным, водитель Lada Kalina не справился с управлением, после чего машина опрокинулась. В результате ДТП двое пассажиров, мужчина и женщина, скончались от полученных травм", - говорится в сообщении.
Водитель и еще одна пассажирка госпитализированы.
"На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются", - говорится в сообщении.