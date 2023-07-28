Священнику из Волгограда грозит уголовное дело за повторное пьяное вождение

Волгоградский священник, который в пьяном состоянии устроил массовое ДТП и попытался скрыться, ранее уже привлекался за езду в нетрезвом виде. О подробностях задержания мужчины рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области, опубликовав видео с моментом задержания.

Очевидцы сообщили о водителе автомобиля Mitsubishi, который мог быть пьян. Сотрудники ДПС обнаружили иномарку и потребовали водителя остановиться. Когда автоинспектор подошел к машине, водитель попытался скрыться и врезался в стоящий впереди автомобиль. При задержании автомобилист оказывал сопротивление сотрудникам, выражался нецензурной бранью и нанес удар полицейскому.

Сейчас в отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное нетрезвое вождение. Также следователям будут направлены материалы по фактам оскорбления и применения насилия к представителю власти.

Задержанным оказался иерей Сергий Акимочкин, который является заштатным священником при храме святого праведного Иоанна Кронштадтского. По данным источника V1.ru в местной епархии, он уже был судим из-за конфликта с соседом, в ходе которого священник «кур соседских порубал» и ударил соседа черенком от лопаты по голове. Кроме того, по данным издания, у Акимочкина есть судимость за нападение на милиционера в баре «Галерея» в 2009 году.