Губернатор Василий Голубев сообщил о взрыве ракете в Таганроге
Причиной взрыва в исторической части Таганрога могла стать ракета. Об этом губернатор Ростовской области написал в своем Telegram-канале.
"В центре Таганрога по адресу переулок Лермонтовский, 22, у кафе "Чехов сад" взорвалась предположительно ракета", - написал глава региона.
Он также отметил, что погибших среди горожан и туристов нет.
"Есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых. Четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол", - написал он.
Губернатор также сообщил, что на месте инцидента работают спасатели. Информация об ущербе уточняется.
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