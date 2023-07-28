Губернатор Василий Голубев сообщил о взрыве ракете в Таганроге

Причиной взрыва в исторической части Таганрога могла стать ракета. Об этом губернатор Ростовской области написал в своем Telegram-канале.

"В центре Таганрога по адресу переулок Лермонтовский, 22, у кафе "Чехов сад" взорвалась предположительно ракета", - написал глава региона.

Он также отметил, что погибших среди горожан и туристов нет.

"Есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых. Четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол", - написал он.