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Во Владивостоке девушка-водитель потеряла сознание и выпала из машины на дорогу

Во Владивостоке девушка, управлявшая автомобилем, потеряла сознание и выпал из салона на дорогу. Об этом сообщает vestiprim.ru.

Девушка выпала из движущегося автомобиля на дорогу
© РИА Новости

Инцидент произошел на Спортивной улице. Машина класса люкс резко стала вилять из стороны в сторону, и из салона на асфальт выпала девушка-водитель.

На место происшествия прибыла скорая, пострадавшей оказана медицинская помощь. По предварительным данным, девушка потеряла сознание из-за жары.

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