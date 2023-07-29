Девушка выпала из движущегося автомобиля на дорогу

Во Владивостоке девушка-водитель потеряла сознание и выпала из машины на дорогу
Во Владивостоке девушка, управлявшая автомобилем, потеряла сознание и выпал из салона на дорогу. Об этом сообщает vestiprim.ru.
Инцидент произошел на Спортивной улице. Машина класса люкс резко стала вилять из стороны в сторону, и из салона на асфальт выпала девушка-водитель.
На место происшествия прибыла скорая, пострадавшей оказана медицинская помощь. По предварительным данным, девушка потеряла сознание из-за жары.
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