На МКАД грузовик врезался в отбойник после ДТП с двумя автомобилями

Грузовая машина столкнулась со стоящим легковым автомобилем. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 29 июля.

Авария произошла на внешней стороне МСД, напротив Окружного проезда, 32.

— Движение в районе происшествия затруднено, выбирайте пути объезда, — сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

В этом же день на пересечении шоссе Энтузиастов и МКАД произошла авария с участием автомобиля каршеринга. По неустановленной причине машина врезалась в разделительное ограждение, повиснув на нем днищем. Информации о состоянии водителя и пострадавших не поступало.