На МКАД грузовик врезался в отбойник после ДТП с двумя автомобилями

В Москве на МКАД грузовой автомобиль врезался в бетонное ограждение после ДТП с двумя легковыми автомобилями. Об этом сообщает Telegram-канал "Дептранс. Оперативно". "На внутренней стороне 60 километра МКАД (в районе развязки с Рублево-Успенским шоссе) произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей", - говорится в сообщении. Судя по видео, грузовик ехал по крайней правой полосе. В какой-то момент водитель потерял контроль над машиной, она пересекла четыре полосы и врезалась в универсал Peugeot. Следом в грузовой автомобиль влетел Volkswagen. О пострадавших не сообщается.