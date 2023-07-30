Момент наезда на коляску с младенцем в Оренбургской области попал на видео

В Орске Оренбургской области водитель автомобиля сбил коляску с младенцем и перевернулся, в результате наезда младенец получил ссадину. Об этом сообщается в Telegram-канале «Оренбургская Госавтоинспекция».

«24-летний водитель автомобиля «Мерседес» двигался со стороны площади Гагарина в сторону улицы Советской. На нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на коляску, в которой находился малолетний ребёнок 2023 года рождения», — отмечается в сообщении.

После этого машина опрокинулась на трамвайные пути. После обследования в больнице мать с младенцем отпустили домой. Ребенок получил ссадину спинки носа.

На кадрах с видеорегистратора, опубликованном Telegram-каналом «UTV Оренбуржье», видно, что женщина с коляской переходила двухполосную дорогу по пешеходному переходу. Водитель Mercedes на большой скорости проехал по встречной полосе и зацепил коляску, которая опрокинулась. При этом на переходе находились еще двое мужчин и двое детей, которые отошли назад.