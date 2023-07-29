Таксист столкнулся с грузовиком и легковушкой на внутренней стороне девятого километра МКАД
Таксист столкнулся с грузовиком и легковым автомобилем на внутренней стороне девятого километра МКАД. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в субботу, 29 июля.
— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено, — говорится в сообщении.
Горожанам рекомендуется выбирать альтернативные маршруты, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Недавно другой грузовик въехал в легковой автомобиль на внутренней стороне 60-го километра МКАД.