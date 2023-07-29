В Ленобласти в ДТП на трассе "Сортавала" пострадали шестеро детей

Шестеро несовершеннолетних пострадали при столкновении пассажирской "Газели" и груженной щебнем фуры на трассе "Сортавала" в Приозерском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.