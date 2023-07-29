В Санкт-Петербурге на Пулковском шоссе сгорел автобус. Об этом сообщает паблик «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург. Питер Онлайн. СПб» в социальной сети «Вконтакте».

Судя по видео, автобус загорелся под одной из эстакад. Пожар начался в моторном отсеке, который находится сзади. Огонь перекинулся в салон.

По данным паблика «Дорожный инспектор», до приезда пожарных автобус тушила поливальная машина. О пострадавших не сообщается.

За последний год в Санкт-Петербурге около 20 автобусов разных марок были уничтожены либо повреждены огнем. Отраслевые эксперты в беседе с «Газетой.Ru» рассказали, в чем реальная причина проблем «лазурного» транспорта Северной столицы и может ли она привести к серьезным ЧП.