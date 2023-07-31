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В Ставропольском крае женщина-водитель сбила остановившего ее инспектора ДПС

В Нефтекумске Ставропольского края возбуждено уголовное дело против 47-летней женщины, которая за рулем автомобиля сбила остановившего ее инспектора ДПС. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Ставропольскому краю.

Женщина наехала на гаишника, пытавшегося направить ее на освидетельствование
© РИА Новости

По данным СК, инспектор ГИБДД остановил женщину на дороге 12 июля и предложил пройти освидетельствование на состояние опьянения.

«Проигнорировав законные требования сотрудника полиции, женщина села за руль автомобиля и осуществила наезд на инспектора ДПС. В результате противоправных действий подозреваемой потерпевшему причинены телесные повреждения в виде ушибов и ссадин», — отмечается в сообщении СК.

В отношении женщины-водителя возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. По части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ наказание варьируется в пределах от штрафа до 200 тыс. рублей до лишения свободы на 5 лет.

На записи с видеорегистратора, запечатлевшего инцидент, видно, что белый седан с прицепом находился на встречной обочине, а инспектор стоял слева от него. После наезда к пострадавшему подбежал его коллега.

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