Женщина наехала на гаишника, пытавшегося направить ее на освидетельствование

В Нефтекумске Ставропольского края возбуждено уголовное дело против 47-летней женщины, которая за рулем автомобиля сбила остановившего ее инспектора ДПС. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Ставропольскому краю.

По данным СК, инспектор ГИБДД остановил женщину на дороге 12 июля и предложил пройти освидетельствование на состояние опьянения.

«Проигнорировав законные требования сотрудника полиции, женщина села за руль автомобиля и осуществила наезд на инспектора ДПС. В результате противоправных действий подозреваемой потерпевшему причинены телесные повреждения в виде ушибов и ссадин», — отмечается в сообщении СК.

В отношении женщины-водителя возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. По части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ наказание варьируется в пределах от штрафа до 200 тыс. рублей до лишения свободы на 5 лет.