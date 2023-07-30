В Москве женщина на самокате сбила мужчину с двухлетним ребенком

Женщина на самокате сбила мужчину с двухлетним ребенком на руках на западе Москвы, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ в своем Telegram-канале. Девочку доставили в больницу, ее состоянию ничего не угрожает. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, 29 июля 2023 года 35-летняя женщина, управляя самокатом, двигаясь по тротуару, расположенному на улице Веерной в городе Москве, допустила наезд на мужчину, на руках которого находился малолетний ребенок, — говорится в сообщении СК.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Мурманской области 26 июля на штрафстоянку забрали электросамокат. По данным канала, возможно, это первый подобный случай в России. Электросамокат забрали у молодого человека, у которого сотрудники ГИБДД потребовали права на транспортное средство, однако документов не было. Молодой человек заявил, что это средство индивидуальной мобильности и права на него не нужны, полицейские проверили технические характеристики самоката и выяснили, что он развивает скорость до 45 км/ч и его вполне можно отнести к мопеду.