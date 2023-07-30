Три человека пострадали в аварии на МКАД в районе нацпарка «Лосиный остров»
Авария произошла на 98-м км МКАД, предварительно, пострадали три человека. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.
«По предварительным данным, сегодня около 10:25 на внутренней стороне 98-го км МКАД произошло ДТП, наезд на стоящее транспортное средство. Предварительно, пострадали три человека», – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.
В пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, на внутренней стороне 98-го км МКАД (после развязки с Ярославским шоссе) водитель наехал на автомобиль дорожных работ. На месте работают оперативные службы города. Движение затруднено – перекрыты две полосы из пяти.