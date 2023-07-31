В Улан-Удэ водитель Mercedes-Benz устроил массовое ДТП. Об этом сообщает «МВД Медиа», которое опубликовало кадры с места происшествия.

Авария произошла на улице Лимонова. Как рассказали в полиции, 29-летний водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и врезался в электроопору, после чего столкнулся с шестью автомобилями.

Медики осматривают четырех участников аварии, в том числе двух несовершеннолетних пассажиров. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.