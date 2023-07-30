В ДТП в Саратовской области пострадали пять человек

В Красноармейском районе Саратовской области произошло ДТП. Пострадали пять человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Инцидент произошел около 13.30 (12.30 мск) на автодороге вблизи поворота на село Золотое. В управлении уточнили, что столкнулись автомобили Opel Corsa и Hyundai.

Пострадавшие доставлены в медучреждения, данных о их состоянии пока нет.

Обстоятельства происшествия уточняются.