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В ДТП в Саратовской области пострадали пять человек

В Красноармейском районе Саратовской области произошло ДТП. Пострадали пять человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

В ДТП в Саратовской области пострадали пять человек
© РИА Новости

Инцидент произошел около 13.30 (12.30 мск) на автодороге вблизи поворота на село Золотое. В управлении уточнили, что столкнулись автомобили Opel Corsa и Hyundai.

Пострадавшие доставлены в медучреждения, данных о их состоянии пока нет.

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Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что на 98-м км внутренней стороны МКАД произошло ДТП, Пострадали двое взрослых и ребенок.

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