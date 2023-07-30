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СМИ: актриса Елена Папанова попала в ДТП

В Москве в ДТП попала известная актриса Елена Папанова, дочь народного артиста СССР Анатолия Папанова. Об этом пишет «Московский комсомолец» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на проспекте Мира. В Nissan Qashqai актрисы врезался каршеринговый автомобиль Volkswagen.

По данным газеты, актриса сильно ударилась о руль. От госпитализации она отказалась.

Водитель Volkswagen госпитализирован. О его состоянии не сообщается.

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Напомним, что Елена родилась в Москве, в семье актеров Анатолия Папанова и Надежды Каратаевой. В 1976 году окончила ГИТИС.

Работала в театре имени Ермоловой. В сериале Валерии Гай-Германики «Школа» она сыграла роль учительницы русского языка и литературы.

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