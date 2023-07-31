Опрокидывание "Газели" на МКАД попало на видео

Авария произошла на внутренней стороне МКАД, на 92-м километре в районе развязки с Ярославским шоссе. На место происшествия выехали оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется. Из-за ДТП для движения доступны четыре полосы МКАД из пяти.

На видеозаписи с моментом происшествия видно, что автомобиль смещается в сторону автобусной остановки и опрокидывается на правый бок. На скамейке внутри остановочного павильона при этом сидит человек, еще два человека подошли к ней со стороны надземного пешеходного перехода. О состоянии водителя и пешеходов не сообщается.