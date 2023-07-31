Подростки починили, угнали и разбили «Жигули»

В элитном коттеджном поселке Уфы подростки угнали автомобиль «ВАЗ-2106», перед эти починив его. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.
Ночью 15-летний подросток и два его товарища, отправившись перекусить, увидели на улице отечественную легковушку спущенными колесами, которая была открыта. Юноша принес из дома и установил аккумулятор, молодые люди накачали шины и поехали на машине в поле, где повредили ее и бросили. На следующий день подросток вернулся к автомобилю и снял с него колонки, зеркало заднего вида и бортовой компьютер.
Полиция узнала о действиях подростков благодаря очевидцам, угонщиков и владельца легковушки быстро нашли. Автовладелец не стал обращаться с заявлением на молодых людей, их родители возместили ущерб. Впрочем, инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних все же вызвали родителей подростков для беседы, а материалы дела были переданы в Следственный комитет.