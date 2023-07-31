Таксистка и пассажирка подрались в Сочи

В Сочи произошла драка между пассажиркой такси и женщиной-водителем, сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

По его данным, конфликт между женщинами произошел в салоне автомобиля, где пассажирка начала вести себя агрессивно и напала с кулаками на таксистку. Драка продолжилась на улице, очевидцы сняли ее на видео. На кадрах видно, что седан Chevrolet Cobalt припаркован на пешеходном переходе.

Пассажирка подняла с земли сумку и достала из-под машины оказавшийся там телефон. После этого она ударила по щеке женщину-водителя. В ответ та схватила оппонентку и ударила ее затылком о столб, на котором укреплен светофор.