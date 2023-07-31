Автобус с туристами упал со склона в Испании

В автономном сообществе Астурия на севере Испании пассажирский автобус упал со склона. В результате пострадало 48 человек. Об этом сообщает газета La Nueva Espana.

Уточняется, что автобус вёз пассажиров на экскурсию в национальный парк Пики Европы. В районе населенного пункта Ковадонга автобус упал со склона и перевернулся. В результате семь человек были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Остальные пассажиры, среди которых было 14 детей, получили не угрожающие жизни переломы. Отмечается, что никто из пассажиров не погиб. Причина аварии пока неизвестна.