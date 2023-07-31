Сотрудник ГИБДД разбился в Сочи на разыскиваемом Интерполом мотоцикле

В Хостинском районе Сочи старший инспектор ДПС разбился на мотоцикле Honda. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 31 июля, на улице Аллея Челтенхема.

38-летний мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и врезался в дерево. Инспектор скончался на месте происшествия.

По данным канала, мотоцикл был без номеров и без регистрации в России.

Проверка показала, что транспортное средство находится в розыске Интерпола, в базу данных организации его внесла итальянская полиция.

Старший инспектор ДПС работал в ГИБДД с 2011 года, в 2023 году на фоне расследования о получении взятки был временно отстранен от исполнения служебных обязанностей.