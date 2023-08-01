Гаишник на ходу запрыгнул в машину нетрезвой женщины

В Улан-Удэ автоинспектор запрыгнул в движущийся автомобиль, чтобы задержать нарушительницу. Об этом сообщает УГИБДД по Республике Бурятия, которое опубликовало запись погони.

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Ночью на улице Борсоева экипаж ДПС заметил автомобиль, который вилял по проезжей части. Требование об остановке водитель проигнорировала, началась погоня. На ремонтном участке дороги на улице Иволгинская один из инспекторов, воспользовавшись моментом, выскочил из патрульной машины, запрыгнул в автомобиль нарушительницы на ходу и остановил ее, отобрав ключи.