Залетевший в салон внедорожника окурок стал причиной ДТП

Окурок сигареты, залетевший в салон внедорожника, стал причиной дорожной аварии в Тамбовской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Полоса безопасности «Тамбов», который опубликовал кадры с места ДТП.

Авария произошла в Кирсановском районе. Водитель внедорожника выбросил сигаретный окурок в окно, но его ветром занесло обратно в салон автомобиля. Мужчина отвлекся и потерял управление машиной, в результате чего внедорожник вылетел в кювет и перевернулся.