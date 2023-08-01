На МКАДе загорелся автомобиль

На Московской кольцевой автодороге произошло возгорание автомобиля. Как сообщил департамент транспорта столицы, это случилось в районе Ясеневского лесопарка (на внутренней стороне 38-го километра МКАД).

Уточняется, что на месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информацию о пострадавших сейчас выясняют, добавили в Дептрансе.

Также сообщается, что в связи с пожаром две полосы дороги из шести было решено перекрыть. Ведомство предупредило, что движение транспорта в этом районе затруднено. Оно рекомендовало выбирать маршруты объезда.

23 июля автомобиль загорелся около метро «Павелецкая» в центре Москвы. Инцидент произошел на Садовнической улице в районе дома 79.