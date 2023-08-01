Полицейские в Москве после оформления ДТП помогли спасти котенка и отдали участнику аварии

«Во время несения службы сотрудники полиции выехали на оформление ДТП в районе Киевского путепровода. Один из участников ДТП сообщил, что увидел котенка, который выбежал с тротуара на дорогу. Он решил остановиться, и кот забежал под заднюю балку его автомобиля. Полицейские пытались извлечь котенка, однако все попытки не приносили результата», – рассказали в ведомстве.