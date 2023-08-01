Четырех человек спасли из зависшей над оврагом машины

«На Тураевском шоссе микроавтобус Ford Transit съехал с автотрассы и повис над оврагом. В автомобиле находились четверо человек. Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы через заднюю и переднюю двери микроавтобуса вызволили 17-летнего юношу, троих взрослых и домашних животных – двух кошек и собаку», — говорится в сообщении.