В Дзержинске нетрезвый водитель врезался в алкомаркет

Пьяный водитель врезался в алкогольный магазин в Дзержинске
Водитель врезался в стену магазина разливных напитков в Дзержинске. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и происшествия Нижний Новгород».
Судя по фото, хетчбэк Hyundai Getz выехал на тротуар и врезался в здание алкомаркета, после чего проехал еще около 50 метров и остановился. По данным канала, сидевший за рулем в момент ДТП мужчина был пьян. Водитель получил травмы и был госпитализировал.
Полиция выясняет причины и обстоятельства аварии.
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