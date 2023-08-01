В Дзержинске нетрезвый водитель врезался в алкомаркет

Водитель врезался в стену магазина разливных напитков в Дзержинске. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и происшествия Нижний Новгород».

Судя по фото, хетчбэк Hyundai Getz выехал на тротуар и врезался в здание алкомаркета, после чего проехал еще около 50 метров и остановился. По данным канала, сидевший за рулем в момент ДТП мужчина был пьян. Водитель получил травмы и был госпитализировал.