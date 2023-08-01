В Нальчике из движущегося автобуса выпала пенсионерка
В Нальчике из рейсового автобуса во время движения выпала пенсионерка. Об этом сообщает СУ СК России по Кабардино-Балкарии.
Инцидент произошел 1 августа в районе 10:30 на улице Калинина в Нальчике.
«Согласно материалам проверки, при движении рейсового автобуса, осуществляющего перевозки городского сообщения, из салона выпала 78-летняя пассажирка. В результате происшествия она получила тяжелые травмы и госпитализирована в лечебное учреждение», — говорится в тексте.
Отмечается, что на видеозаписях с камер наружного наблюдения видны открытые двери у автобуса.
На данный момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела о выполнении водителем работ, не отвечающих требованиям безопасности.
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