В Нальчике из движущегося автобуса выпала пенсионерка

В Нальчике из рейсового автобуса во время движения выпала пенсионерка. Об этом сообщает СУ СК России по Кабардино-Балкарии.

Инцидент произошел 1 августа в районе 10:30 на улице Калинина в Нальчике.

«Согласно материалам проверки, при движении рейсового автобуса, осуществляющего перевозки городского сообщения, из салона выпала 78-летняя пассажирка. В результате происшествия она получила тяжелые травмы и госпитализирована в лечебное учреждение», — говорится в тексте.

Отмечается, что на видеозаписях с камер наружного наблюдения видны открытые двери у автобуса.