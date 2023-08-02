Водитель автомобиля Jaguar в Москве сбил молодого человека на самокате, который пересекал улицу по пешеходному переходу. Об этом сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

ДТП произошло на Вешняковской улице на юго-востоке столицы. Водитель Jaguar проехал на запрещающий сигнал светофора, 17-летний молодой человек пересекал проезжую часть на самокате на зеленый свет.

«17-летний юноша госпитализирован в тяжелом состоянии. Его здоровью причинен тяжкий вред. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — отмечается в сообщении прокуратуры.