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В Москве водитель Jaguar сбил молодого человека на самокате

Водитель автомобиля Jaguar в Москве сбил молодого человека на самокате, который пересекал улицу по пешеходному переходу. Об этом сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

ДТП произошло на Вешняковской улице на юго-востоке столицы. Водитель Jaguar проехал на запрещающий сигнал светофора, 17-летний молодой человек пересекал проезжую часть на самокате на зеленый свет.

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«17-летний юноша госпитализирован в тяжелом состоянии. Его здоровью причинен тяжкий вред. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — отмечается в сообщении прокуратуры.

На видеозаписи инцидента видно, что водитель автомобиля двигался на высокой скорости. На пешеходном переходе он резко перестроился в левый ряд.

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