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В Югорске местный житель поджег полицейскую Lada Vesta

Житель Югорска, называющий себя божественным обликом, поджег машину ДПС. Об этом сообщает Ural Mash.

В Югорске подожгли полицейскую Lada Vesta
© Алексей Сухоруков/РИА Новости

По данным канала, мужчина не раз попадался сотрудникам Госавтоинспекции за езду без номеров. Его штрафовали, а машину увозили на спецстоянку. При этом он требовал его не наказывать, аргументируя это тем, что он «божественный облик в теле мужчины». Когда в последний раз машину забрали, водитель в соцсетях написал, чтобы инспекторы «ждали ответа».

Сегодня мужчина пришел к зданию местной ГИБДД и поджег патрульный автомобиль Lada Vesta. Машина получила небольшой урон — ее быстро потушили. Злоумышленник задержан.

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