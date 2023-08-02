В Югорске подожгли полицейскую Lada Vesta

По данным канала, мужчина не раз попадался сотрудникам Госавтоинспекции за езду без номеров. Его штрафовали, а машину увозили на спецстоянку. При этом он требовал его не наказывать, аргументируя это тем, что он «божественный облик в теле мужчины». Когда в последний раз машину забрали, водитель в соцсетях написал, чтобы инспекторы «ждали ответа».