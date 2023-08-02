В Югорске подожгли полицейскую Lada Vesta

В Югорске местный житель поджег полицейскую Lada Vesta
Житель Югорска, называющий себя божественным обликом, поджег машину ДПС. Об этом сообщает Ural Mash.
По данным канала, мужчина не раз попадался сотрудникам Госавтоинспекции за езду без номеров. Его штрафовали, а машину увозили на спецстоянку. При этом он требовал его не наказывать, аргументируя это тем, что он «божественный облик в теле мужчины». Когда в последний раз машину забрали, водитель в соцсетях написал, чтобы инспекторы «ждали ответа».
Сегодня мужчина пришел к зданию местной ГИБДД и поджег патрульный автомобиль Lada Vesta. Машина получила небольшой урон — ее быстро потушили. Злоумышленник задержан.
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