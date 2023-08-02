В Пермском крае в ДТП погибли два человека

Госавтоинспекция Пермского края сообщает, что на трассе под Пермью грузовой автомобиль «Камаз» наехал на легковушку. В результате погибло два человека. Об этом пишет РИА «Новости».

Уточняется, что ДТП произошло на трассе «Кукуштан – Чайковский». Согласно имеющимся данным, «Камаз» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Калиной». В результате аварии легковой автомобиль был почти полностью раздавлен. «Водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте. В настоящее время по данному факту проводится проверка», – говорится в сообщении автоинспекции.