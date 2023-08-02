В Пермском крае в ДТП погибли два человека

Два человека погибло в результате наезда «Камаза» на легковой автомобиль в Пермском крае
Госавтоинспекция Пермского края сообщает, что на трассе под Пермью грузовой автомобиль «Камаз» наехал на легковушку. В результате погибло два человека. Об этом пишет РИА «Новости».
Уточняется, что ДТП произошло на трассе «Кукуштан – Чайковский». Согласно имеющимся данным, «Камаз» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Калиной». В результате аварии легковой автомобиль был почти полностью раздавлен. «Водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте. В настоящее время по данному факту проводится проверка», – говорится в сообщении автоинспекции.
Ранее два человека погибли в аварии с «Камазом» на трассе «Курск – Воронеж».
https://auto.rambler.ru/roadaccidents/51170595-v-kurskoy-oblasti-v-avarii-pogiblo-dva-cheloveka/
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