Четыре грузовых вагона сошли с путей в российском регионе

На станции Голубичная Улетовского района на Забайкальской железной дороге сошли с путей четыре грузовых вагона. Читинская транспортная прокуратура начала проверку по данному факту. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. Вагоны сошли с путей необщего пользования 2 августа 2023 года около 21:00 по местному времени времени (15:00 мск). Три из них опрокинулись. В настоящее время проводятся восстановительные работы.

Задержек движения поездов не было. Читинская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.