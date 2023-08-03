После ДТП водители выясняли отношения с помощью монтировки и баллонного ключа

Водители разбили друг другу автомобили на улице Менделеева в Уфе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash. Перед этим произошло ДТП с участием их машин.

По данным канала, автомобиль Genesis резко затормозил, и в него сзади въехал Renault Logan. Водитель корейской машины вышел и стал требовать возмещения ущерба. Затем достал баллонный ключ и кинул его в автомобиль соперника. Тот в свою очередь взял монтировку и разбил все боковые стекла и фары у Genesis.