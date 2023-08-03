В Подмосковье произошло жесткое ДТП с тягачом и «Газелью»

Жесткое ДТП произошло в подмосковном Ступино. Как сообщает Telegram-канал SHOT, тягач сорвался с моста на трассе М-4 «Дон», рухнул на расположенную ниже дорогу, где в него врезалась «Газель».

Оба транспортных средства, а также оставшийся на мосту прицеп, загорелись. Пострадали 42-летний водитель тягача и 40-летний водитель «Газели». Их госпитализировали. Причины происшествия выясняются.

Напомним, что утром 3 августа массовое ДТП произошло на Щелковском шоссе. Авария произошла примерно в километре от МКАД — в нем приняли участие автобус и два легковых автомобиля.