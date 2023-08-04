Грузовик протаранил патрульную машину ГИБДД

В Аксайском районе Ростовской области на трассе М-4 «Дон», в районе поселка Дорожный произошло ДТП с участием патрульного автомобиля ГИБДД и тягача. По свидетельствам очевидцев, патрульная Toyota Camry разворачивалась через сплошную полосу, не включив проблесковые маячки.

В этот момент в нее врезался тягач Sitrak. По предварительным данным, в аварии пострадавших нет. Однако патрульная Toyota Camry восстановлению не подлежит. Водитель грузовика опубликовал в сети запись с видеорегистратора, на которой видно, как машина ГИБДД разворачивается с нарушением правил дорожного движения. В отделе пропаганды ГИБДД происшествие пока не прокомментировали. По предварительным данным, пострадавших нет. Видео опубликовал Telegram-канал Rostov Roads.