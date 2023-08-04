На Алтае в ДТП погиб младенец

"В результате ДТП пассажир - трехмесячная девочка, умерла на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Несовершеннолетние пассажиры (девочки 2012 и 2021 годов рождения), два взрослых пассажира (женщина 1990 года рождения, мужчина 1987 года рождения) и водитель автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлены в центральную городскую больницу города Бийска", - сказано в сообщении.