Массовое ДТП произошло во Владивостоке

Во Владивостоке грузовой автомобиль врезался в шесть автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Приморскому краю. Авария произошла на улице Калинина.
«Водитель грузовой автомашины FAW J6 не обеспечил постоянного контроля за движением транспорта и совершил столкновение с Toyota Prius, который, в свою очередь, столкнулся с автомашиной Toyota Land Cruiser Prado. Далее грузовик, продолжив движение, совершил наезд на четыре припаркованных транспортных средства: Toyota Aqua, Toyota Land Cruiser, Toytota Rav 4 и Mazda Proceed Marvie», — говорится в сообщении.
По данным полиции, в аварии пострадали несколько человек. Всем им назначено амбулаторное лечение. По данным newsvl.ru, у грузовика могли отказать тормоза.
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