Массовое ДТП произошло во Владивостоке

Во Владивостоке грузовой автомобиль врезался в шесть автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Приморскому краю. Авария произошла на улице Калинина.

По данным полиции, в аварии пострадали несколько человек. Всем им назначено амбулаторное лечение. По данным newsvl.ru, у грузовика могли отказать тормоза.