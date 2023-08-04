В Краснодаре дорожный конфликт закончился стрельбой

В Краснодаре водитель поссорился с рабочими и выстрелил в них из пистолета
Полицией Краснодара инициирована проверка по факту конфликта граждан на улице Артиллерийской. Об этом сообщает Telegram-канал «Полиция Краснодара».
«В ходе разбирательства будут установлены личности участников инцидента, его причины, а также проверена информация о производстве выстрела из неустановленного типа оружия», — говорится в сообщении.
Судя по видео, водителю не понравилась установка декораций на дороге. Он вышел из машины и начал оскорблять рабочих, а после выстрелил из оружия, похожего на пистолет. О том, получил ли кто-нибудь из рабочих ранение, неизвестно.
Газета.Ru: главные новости