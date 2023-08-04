В Краснодаре дорожный конфликт закончился стрельбой

«В ходе разбирательства будут установлены личности участников инцидента, его причины, а также проверена информация о производстве выстрела из неустановленного типа оружия», — говорится в сообщении.

Судя по видео, водителю не понравилась установка декораций на дороге. Он вышел из машины и начал оскорблять рабочих, а после выстрелил из оружия, похожего на пистолет. О том, получил ли кто-нибудь из рабочих ранение, неизвестно.