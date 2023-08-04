ДТП со стрельбой произошло в центре Москвы
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Моховской улице в центре Москвы. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает РИА Новости.
После аварии между водителями двух автомобилей произошел конфликт. По словам очевидцев, в ходе перепалки использовалось травматическое оружие, передает РИА Новости.
Другое ДТП произошло утром 3 августа на 74-м километре автодороги М-4 «Дон» в Ступинском городском округе. По предварительным данным, водитель, управляя грузовым автомобилем с полуприцепом, совершил наезд на препятствие, вылетел с дороги и упал. После этого произошло возгорание.